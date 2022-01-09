Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.01.2022 - 12:05 | Son Güncelleme : 09.01.2022 - 12:17

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist ile 'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan bir PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

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