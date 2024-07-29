Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzey bölgesinde toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele operasyonları sürüyor.

, 3'ü 'ın, 4'ü 'nin kuzeyinde olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Piyasalarda suikast etkisi: Altın ve petrol fiyatları yükselecek mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM'de feci kaza: Yaralılar var

TEM'de feci kaza: Yaralılar var

Kayseri’de kafası kesilmiş yavru kedi bulundu

Kayseri’de kafası kesilmiş yavru kedi bulundu

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu: "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım"

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu: "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım"

Manisa'da fabrika yangını

Manisa'da fabrika yangını

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...