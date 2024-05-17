Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor.

'den yapılan açıklamada "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'nin kuzeyindeki bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

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