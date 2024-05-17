Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor.
MSB'den yapılan açıklamada "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.
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