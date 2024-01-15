Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 77 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarınde 78 hedefin imha edildiğini, 77 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 77 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla düzenlenen video telekonferans toplantısında konuşan Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile mağara, barınak, petrol tesislerinden oluşan 78 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Bakan Güler, hava harekatlarında 77 teröristin de etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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