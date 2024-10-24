Irak ve Suriye’nin kuzeyinde hava harekatı: 59 terörist etkisiz hale getirildi
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ile Irak'ın kuzeyinde terör unsurlarına dönük hava harekatları düzenledi. Savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının katıldığı harekatta ilk belirlemelere göre 59 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatların görüntüleri de paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tsk
- Türkiye
- Msb