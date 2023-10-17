Irak ve Suriye tezkeresi Genel Kurul'da

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki unsurlarının görev süresini uzatan tezkere, TBMM’de görüşülmeye başlandı.



Tezkereye CHP ve HEDEP "hayır" oyu verecek. AK Parti, MHP, İYİ Parti, Gelecek ve Saadet İttifakı ile DEVA Partisi milletvekilleri ise tezkereye "evet" oyu vereceğini açıkladı.

HULUSİ AKAR DEĞERLENDİRMEDE BULUNACAK

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, önümüzdeki dakikalarda tezkerenin gerekçelerini açıklayacağı bir değerlendirmede bulunacak.

YABANCI ASKER POLEMİĞİ SÜRÜYOR

Tezkere üzerinde, iktidar ile CHP arasında günlerdir devam eden “yabancı asker” polemiği ise sürüyor.

Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında tezkereye ilişkin eleştirilerini sürdürdü. CHP lideri, “Ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün tezkere konusuna değindi.

Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştiren Bahçeli, “Kılıçdaroğlu sen de iyi biliyorsun ki; Türkiye’ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması gibi bir şey söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.