Irak’a kaçan Suriyeli askerler geri dönmek için eylem yaptı

Suriye'de 61 yıllık Bab rejiminin devrelmesinden sonra Irak’ın Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesine sığınan, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 asker ülkelerine geri dönmek için eylem yaptı. Suriye sınır kapısı yakınlarında toplanan askerler, "Bizi ülkemize geri gönderin" sloganları attı.



Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi, yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını duyurmuştu. El-Duleymi, kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu ve yerleştirildikleri kampın internet erişiminden yoksun olduğundan dolayı aileleriyle iletişim kuramadıklarını söylemişti.