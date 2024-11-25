Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde yapılan operasyonda 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirildiği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:



"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!



#MillîSavunmaBakanlığı"

