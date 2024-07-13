Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (), 'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek."

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