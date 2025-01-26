Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. 'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

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