Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

Kuzey 'ta Gara ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatıyla 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

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