Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9, Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyine, 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9, Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz."

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