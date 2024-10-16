Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Irak'ın kuzeyine, 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9, Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz."