Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK’lı teröristlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.

Irak’ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 terörist tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.” denildi.

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