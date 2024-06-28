Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.



Irak’ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 terörist tespit edildi.



Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.” denildi.