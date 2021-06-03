Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB, sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı 03.06.2021 - 15:33

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

İlişkili Haberler

İçişleri: 3 terörist ikna edilerek bir terörsit de örgütten kaçarak teslim oldu

İçişleri: 3 terörist ikna edilerek bir terörsit de örgütten kaçarak teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...