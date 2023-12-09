Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlık açıklamasında, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.” ifadelerine yer verildi.
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