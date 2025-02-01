Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok." ifadesi kullanıldı.
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