Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok." ifadesi kullanıldı.

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