Irak’ın kuzeyinde 23 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 23 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak’ın kuzeyinde 23 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen son operasyonda 23 ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Haberi Görüntüle

Operasyona ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında, “’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz.” denildi.

MİT'ten Suriye ve 'ın kuzeyinde 157 bölgeye operasyon

Öne Çıkan Video

Yenidoğan soruşturması: Bebekleri 112'ye bildirmeden kabul etmişler

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...