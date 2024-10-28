Irak’ın kuzeyinde 23 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 23 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.
Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen son operasyonda 23 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyona ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlık açıklamasında, “Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz.” denildi.
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