Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Kuzey Irak'a yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

''Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.'' ifadelerine yer verdi.

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