Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
''Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.'' ifadelerine yer verdi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/UtZIQqwn7L— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2019