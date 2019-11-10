Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada,



''Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.'' ifadelerine yer verdi.