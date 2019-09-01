Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara'ya yönelik Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.