Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor.



MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyine 27 Ekim 2024'te düzenlenen hava harekatı sonucunda, Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz."