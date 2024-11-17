Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor.

'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'ın kuzeyine 27 Ekim 2024'te düzenlenen hava harekatı sonucunda, Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz."

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