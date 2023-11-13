Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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