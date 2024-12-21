Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamada "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." denildi.
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