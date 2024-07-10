Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
METİNA'DA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE
Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde de tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Açıklamada, "Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi.
Bölgede ayrıca, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi.
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