Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3, Metina bölgesinde ise 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri () sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

METİNA'DA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde de tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi.

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - 1

Bölgede ayrıca, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

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