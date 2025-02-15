Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla Kandil bölgesinde 4, Metina bölgesinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat'ta düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin, Metina bölgesine 14 Şubat'ta düzenlenen hava harekatıyla ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek." denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Irak
- Haber
- Msb
- Kuzey Irak
- Terör
- Son Dakika Haberleri