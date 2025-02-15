Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla Kandil bölgesinde 4, Metina bölgesinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat'ta düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin, Metina bölgesine 14 Şubat'ta düzenlenen hava harekatıyla ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek." denildi.

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