Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletinden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Irak
- Haber
- Msb
- Kuzey Irak
- Terör
- Son Dakika Haberleri