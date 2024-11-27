Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletinden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

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