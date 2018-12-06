Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlar sonucu, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıca harekatlarda, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.