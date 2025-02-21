Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor.

'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. ’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız."

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