Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine 3-9 Aralık tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Haber
- Kuzey Irak
- Terör
- Son Dakika Haberleri