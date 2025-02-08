Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor.

'nin sosyal medya hesabından, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" notuyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor."

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