Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor.



MSB'nin sosyal medya hesabından, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" notuyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor."