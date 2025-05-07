Irak'ın kuzeyinde bir mağara daha imha edildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir mağaranın imha edildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde bir mağara daha imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçik, 'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" notu ile 'ın kuzeyinde tespit edilen bir mağaranın imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, şöyle denildi:

"Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyi; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi."

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