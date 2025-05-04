Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sırasında mayın/ EYP’ye basması sonucu yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’in şehit olduğunu duyurdu.



MSB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 03 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”



BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’in şehit olmasına ilişkin taziye mesajı yayımlayarak, “Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullanıldı.

