Irak’ın kuzeyinde hava destekli operasyon (3 terörist etkisiz hale getirildi)

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak’ın kuzeyinde hava destekli operasyon (3 terörist etkisiz hale getirildi)
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Irak’ın kuzeyindeki Pençe – Kilit Operasyonu bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleşti.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında, 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.” denildi.

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