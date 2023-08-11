Irak’ın kuzeyinde hava destekli operasyon (3 terörist etkisiz hale getirildi)

Irak’ın kuzeyindeki Pençe – Kilit Operasyonu bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleşti.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlık açıklamasında, 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.” denildi.
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