Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen iki PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek." denildi.
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