Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen iki PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek." denildi.