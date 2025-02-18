Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

'nin  hesabından yapılan açıklamada; 'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen iki 'lı teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek." denildi.

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