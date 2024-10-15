Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki terör operasyonları devam ediyor.

'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri yer aldı.

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