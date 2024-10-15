Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki terör operasyonları devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri yer aldı.

