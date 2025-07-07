Irak'ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi: 12 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. 12 askerin şehit olduğu açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle 5 asker şehit olmuştu.
Sabah saatlerinde 3 askerin daha şehit olduğunu bildiren Bakanlık kaynakları sayının 12'ye yükseldiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır.
Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen sekiz kahraman personelimiz şehit olmuştur.
Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını paylaştı.
Açıklamaya göre; Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık ve Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin şehit oldu.
ŞEHİT 6 ASKER İÇİN HAKKARİ'DE TÖREN
Metan gazına maruz kalarak şehit olan 6 asker, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.
Yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu.
Duaların okunması sonrası şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa konularak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine uğurlandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.
Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun."
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.
ALTUN: VATANDAŞLARIMIZDAN DEZENFORMASYONA KARŞI DİKKATLİ OLMALARINI RİCA EDİYORUZ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ilk tespitlerin olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini gösterdiğini açıkladı.
Altun, "Bu elim olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı yaratmıştır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmî makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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