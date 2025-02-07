Irak’ın kuzeyinde operasyon: 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak’ın kuzeyinde operasyon: 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonları sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.” denildi.

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