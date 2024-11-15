Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde PKK'lı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nın (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesi kullanılarak şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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