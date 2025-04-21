Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kaldığı bir mağara tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti.
Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
- Etiketler :
- Haberler -
- Msb
- Pkk
- Kuzey Irak