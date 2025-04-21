Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."