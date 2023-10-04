Irak'ın kuzeyindeki hava harekatından görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak'ın kuzeyine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüler paylaşıldı.  Paylaşımda, terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaraların vurulduğu anların görüntüleri de yer aldı.

Irak'ın kuzeyindeki hava harekatından görüntüler paylaşıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine dün ikinci kez hava harekatı düzenledi. Hava harekatında teröristlere ait 16 hedef imha edildi. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde örgütüne ait 16 hedefin imha edildiği hava harekatına ilişkin paylaşım yapıldı.

"Hava Kuvvetlerimiz dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti" ifadesine yer verilen paylaşımda, terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaraların vurulduğu anların görüntüleri de yer aldı.

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