Irak’ın kuzeyinden acı haber: 1 asker şehit

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Piyase Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, yaralandı. Ayar, sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Irak’ın kuzeyinden acı haber: 1 asker şehit

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’ın kuzeyinde teröristlerin ateşi sonucu bir oldu.

Açıklamada Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Gara bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta Piyaset Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, ağır yaralandı.

Hastaneye sevk edilen Ayar, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.

 

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