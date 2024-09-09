Irak’ın kuzeyinden acı haber: 1 asker şehit

Irak’ın kuzeyinde teröristlerin ateşi sonucu bir asker şehit oldu.



Açıklamada Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.



Gara bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta Piyaset Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, ağır yaralandı.



Hastaneye sevk edilen Ayar, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.



