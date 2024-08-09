Irak'ın kuzeyinden kaçan bir terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan bir teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinden kaçan bir terörist teslim oldu

Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."

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