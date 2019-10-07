Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Anadolu AjansıTürkiye
Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımıyla Gara bölgesine düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.