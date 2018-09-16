Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Anadolu AjansıTürkiye
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.