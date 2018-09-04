Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü üyesi silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, sınır birliklerine ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Anadolu AjansıTürkiye
Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü üyesi silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.