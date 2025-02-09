Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.



Bu kapsamda 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Irak’ın kuzeyinde belirlenen noktalara hava harekatları gerçekleştirildi.



Milli Savunma Bakanlığı, bu harekatlar sonucu, Gara’da 7, Hakurk’ta ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlık açıklamasında terörle mücadelenin süreceği vurgulandı.