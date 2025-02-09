Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik hava harekatları gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, bu harekatlarda 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ’ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

Bu kapsamda 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Irak’ın kuzeyinde belirlenen noktalara hava harekatları gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, bu harekatlar sonucu, Gara’da 7, Hakurk’ta ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında terörle mücadelenin süreceği vurgulandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

İstanbul'da kar kazaları: Kimi şarampole devrildi, kimi çarpa çarpa durdu!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...