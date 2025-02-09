Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik hava harekatları gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, bu harekatlarda 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.
Bu kapsamda 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Irak’ın kuzeyinde belirlenen noktalara hava harekatları gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, bu harekatlar sonucu, Gara’da 7, Hakurk’ta ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında terörle mücadelenin süreceği vurgulandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tsk
- Haberler
- Irak
- Msb
- Kuzey Irak