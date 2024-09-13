Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, operasyonlar 7, 8, 9 Eylül tarihlerinde düzenlendi.
Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de ise 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." denildi.
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