Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Irak'ın kuzeyine 7, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamaya göre, operasyonlar 7, 8, 9 Eylül tarihlerinde düzenlendi.

Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de ise 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." denildi.

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