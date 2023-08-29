Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.” denildi.

Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.” denildi.

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