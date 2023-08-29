Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.” denildi.