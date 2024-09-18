Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava operasyonunda 24 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 terör hedefi imha edildi
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Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, harekatla terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedefin imha edildiği aktarıldı.

Harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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