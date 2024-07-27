Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 25 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Terör örgütü tarafından kullanılan 25 hedef imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 25 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 25 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. 

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 26 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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