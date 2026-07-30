Irak'la imza töreninde ne yaşandı? Bakan Uraloğlu açıklama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Irak 'la anlaşmaların imzalandığı törende yaşananlar hakkında konuştu.

"İmza krizi yaşandı" iddialarına yanıt veren Bakan Uraloğlu, Irak'la Kalkınma Yolu anlaşmasında görüş ayrılığının olmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"İmza törene dakikalar kapa orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Muhatabımız Ulaştırma Bakanı da açıklama yaptı. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu, düzeltilince imzayı atalım dedi, biz de makul karşıladık.

Orada görüş farklılığı olmadığının altını çizmek isteriz. ‘İmzalanmayacak mı’ diye soru işaretleri oldu ama biz nettik. Düzeltmenin ardından imzalar atıldı. Özellikle altını çiziyoruz, Irak ve Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Şüphe oluşmadı."

NE OLMUŞTU?

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara ziyaretinde, Kalkınma Yolu Projesiyle ilgili anlaşma imzalanırken yaşananlar tartışma konusu olmuştu.

Anlaşma törenine Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed'in Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili Mutabakat Zaptı'na imza atmakta direndiği iddia edilmişti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin müdahalesi ve talimatı sonrası ilgili anlaşmalar imzalanmıştı.