Irak'la imza töreninde ne yaşandı? Bakan Uraloğlu açıklama yaptı
30.07.2026 14:42
Son Güncelleme: 30.07.2026 15:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Irak'la anlaşmaların imzalandığı törende yaşananlar hakkında konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu imza törenine ilişkin, "Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Irak ve Türkiye'nin iradesi netti, şüphe oluşmadı." açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Irak'la anlaşmaların imzalandığı törende yaşananlar hakkında konuştu.
"İmza krizi yaşandı" iddialarına yanıt veren Bakan Uraloğlu, Irak'la Kalkınma Yolu anlaşmasında görüş ayrılığının olmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:
"İmza törene dakikalar kapa orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Muhatabımız Ulaştırma Bakanı da açıklama yaptı. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu, düzeltilince imzayı atalım dedi, biz de makul karşıladık.
Orada görüş farklılığı olmadığının altını çizmek isteriz. ‘İmzalanmayacak mı’ diye soru işaretleri oldu ama biz nettik. Düzeltmenin ardından imzalar atıldı. Özellikle altını çiziyoruz, Irak ve Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Şüphe oluşmadı."
NE OLMUŞTU?
Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara ziyaretinde, Kalkınma Yolu Projesiyle ilgili anlaşma imzalanırken yaşananlar tartışma konusu olmuştu.
Anlaşma törenine Irak Ulaştırma Bakanı Veheb Selman Muhammed'in Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili Mutabakat Zaptı'na imza atmakta direndiği iddia edilmişti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin müdahalesi ve talimatı sonrası ilgili anlaşmalar imzalanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.
KALKINMA YOLU PROJESİ
Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Fav Limanı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak. Yaklaşık bin 200 kilometrelik demiryolu ve otoyol ağı ile oluşturulacak koridor, Irak'tan Türkiye sınırına ulaşacak. Buradan da Avrupa pazarlarına açılarak yeni ve güvenli bir ticaret rotası oluşturacak. Artan küresel ticaret ihtiyacı ve alternatif güzergâh arayışları nedeniyle projenin stratejik öneminin daha da artacağı değerlendiriliyor.